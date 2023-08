Monza, l'ex ospedale ospiterà la nuova sede dei Carabinieri

Il puzzle delle caserme. I carabinieri del Comando provinciale di Monza hanno dovuto occuparsi negli ultimi 2 anni anche di problemi logistici e strutturali. E il punto principale di questa partita è la sede a cui è destinato proprio il Comando. Dalla caserma di via Solferino a Monza ci si sposterà in un’area molto più grande e strategica: quella del vecchio ospedale San Gerardo.

Ferma da ormai un ventennio e mano a mano svuotata di tutti i suoi uffici e presidi sanitari, dopo un lavoro approfondito di valutazione di fattibilità che ha coinvolto i vertici dell’Arma, ha ottenuto il via libera definitivo anche dalla Regione Lombardia.

Sullo spazio di 63mila metri quadrati si sta perfezionando l’intesa tra Asst Monza e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, e anche da parte del Comune c’è piena approvazione per un’operazione che risolverebbe sia la questione dell’attuale comando provinciale dei carabinieri di via Volturno a cui fanno riferimento 4 compagnie (Monza, Vimercate, Desio e Seregno) sottodimensionato rispetto alle esigenze, sia il nodo della destinazione degli spazi storici del vecchio ospedale a funzioni di interesse pubblico. La nuova caserma è prevista nella parte centrale del vecchio complesso, sul cortile Umbertino, mentre gli altri spazi pubblici adiacenti vengono destinati ad attività socio-sanitarie, come una delle tre Case di Comunità da attivare a Monza, l’ospedale di Comunità, l’ufficio di medicina del lavoro e i servizi sanitari legati alla cura delle dipendenze e anche la sede locale dell’Arpa regionale.

Un tassello che si aggiunge all’inaugurazione effettuata proprio nelle ultime settimane della nuova caserma dei carabinieri a Meda.