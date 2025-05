La piccola Adele è tornata a casa e ha abbracciato il fratellino neonato: raccolti oltre 32mila euro per la bimba malata di leucemia

Limbiate (Monza e Brianza) – Adele è tornata a casa: dopo due mesi di ricovero all’ospedale San Matteo di Pavia, la bimba ha trascorso l’ultimo fine settimana nella sua abitazione di Limbiate, con mamma Martina, papà Andrea e il fratellino Tommaso, che non aveva ancora visto, perché nato 10 giorni dopo il suo ingresso in ospedale.

La piccola Adele con papà e mamma: una famiglia sorridente nonostante tutto

Dopo l’appello lanciato online, la famiglia di Martina ha raccolto 32.500 euro sulla piattaforma Gofundme per affrontare le difficoltà che si sono manifestate drammaticamente il 3 marzo scorso, quando all’improvviso la piccola, che sta per compiere 2 anni, ha manifestato delle macchie sulle mani, che hanno portato alla diagnosi di leucemia. Proprio dalla stessa piattaforma online, la mamma Martina annuncia la bella notizia: “Con il cuore pieno di gioia condividiamo un momento che aspettavamo da tanto: Adele è stata dimessa per la prima volta ed è finalmente tornata a casa. Dopo mesi difficili, il nostro piccolo grande miracolo ha varcato la porta di casa, dove ad attenderla c’era una sorpresa speciale: ha incontrato per la prima volta il suo fratellino Tommaso. Un momento che ci ha riempito gli occhi di lacrime e il cuore di gratitudine”.

Un bel passo in avanti rispetto allo scenario drammatico che si era delineato all’inizio del mese di marzo. “Il 3 marzo 2025 è stato il giorno in cui la nostra vita si è spezzata”, aveva scritto Martina. “Da allora, il nostro mondo è crollato”. Adele era una bambina “piena di vita, sempre sorridente”, mai avuto un problema di salute, “neanche una febbre”, ricordava la mamma.

Poi quelle macchie sospette, la corsa in ospedale a Garbagnate e da qui subito il trasferimento al San Matteo di Pavia.

La mamma Martina, incinta al nono mese, non poteva assisterla e così il papà, che lavora in ospedale a Cinisello come fattorino, si è messo in aspettativa. All’angoscia per la salute di Adele si sono aggiunte anche le preoccupazioni sul fronte economico per i due giovani genitori, con Martina attualmente disoccupata, che aveva in programma di laurearsi a settembre.

Da qui l’iniziativa di una raccolta fondi online, che ha suscitato la solidarietà di quasi 1000 donatori. “Grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci avete sostenuto con un pensiero, una parola, una donazione. Ogni gesto ci ha aiutati ad arrivare fin qui. Adele è la nostra luce, e oggi questa luce splende anche dentro casa nostra”, scrive oggi Martina.

La battaglia per la salute di Adele non è certamente finita qui, purtroppo. Come indicato dai medici del San Matteo, sarà un percorso lungo e difficile. “Continuiamo a combattere, ma oggi celebriamo questo primo grande passo”, dice infatti Martina.