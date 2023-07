MONZA, Domani Parte il Cantiere per la Nuova Ciclabile

Partirà domani mattina in viale Elvezia il cantiere per la nuova pista ciclabile a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra piazzale Virgilio (dove termina la ciclabile esistente) e la bretella ciclopedonale di scavalco sulla ferrovia, all’altezza di via Casanova. La pista ciclabile, lunga 300 metri, sarà delimitata da un cordolo di separazione di adeguate dimensioni per proteggere i ciclisti rispetto al traffico dei veicoli, mentre gli attraversamenti ciclabili in prossimità di passi carrai o ingressi alle rampe di accesso ai parcheggi saranno resi sicuri da una adeguata segnaletica orizzontale.

I lavori termineranno a ottobre: per tutto il periodo delle lavorazioni è previsto il divieto di sosta nell’area interessata dal cantiere. Nel frattempo sono già allo studio soluzioni per disciplinare la sosta nell’area, anche in collaborazione con i mobility manager delle aziende presenti nella zona.