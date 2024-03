Monza: disabile investito da un’auto, si rovescia la carrozzina

Monza, 25 marzo 2024 – Un uomo in carrozzina centrato da una macchina. È successo questa mattina, lunedì 25 marzo, alle 8 circa in via Torneamento. Una mamma in uscita dal parcheggio del Collegio Bianconi con la sua auto si è ritrovata davanti un uomo di 56 anni in carrozzina trainato dal suo cane sul marciapiede E lo ha urtato, per fortuna a bassissima velocità. La carrozzina si è però rovesciata e l’uomo ha riportato diverse escoriazioni e contusioni. Grande spavento ma per fortuna nulla di grave.

L’uomo è stato soccorso e medicato da altri genitori e personale del Collegio. "Non l'ho visto, mi dispiace tanto " si è scusata subito l'automobilista, mentre l'uomo stesso tentava di tranquillizzare tutti, compresi due militari della guardia di finanza che si trovavano a passare e si sono occupati loro stessi di aiutare il ferito.

Sul posto è sopraggiunta poi anche un'ambulanza in codice giallo inviata dal 118, ma l’uomo ha preferito rifiutare il trasporto in pronto soccorso e ha proseguito col suo cane.