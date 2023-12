Investe bimba disabile: preso il pirata della strada

Un’auto passata di mano in mano per finire a un pirata della strada, sprovvisto di patente. È stato denunciato l’uomo che venerdì pomeriggio ha investito un’11enne disabile che stava uscendo dalla scuola di via Volta e che è finita in ospedale con una prognosi di 7 giorni e varie ecchimosi. Per identificarlo la polizia locale è stata impegnata in un’indagine a 360 gradi, raccogliendo le testimonianze dei testimoni e guardando pazientemente tutte le immagini del sistema di lettura targhe presente in città e nei varchi di ingresso e uscita. L’automobilista, pur rendendosi conto della gravità dell’incidente, che aveva sbalzato a terra la ragazzina, non si era fermato e si era dato alla fuga fino a raggiungere il suo comune di residenza in Campania. Dalle notizie parziali sulla targa e sul modello del veicolo, dopo un’attenta analisi dei dati registrati dagli impianti di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’intestatario del mezzo: una società di leasing che lo aveva dato in locazione a un’altra società che, a sua volta, lo aveva noleggiato a un soggetto, il quale lo aveva temporaneamente prestato a un conoscente. Seguendo questo gioco di scatole cinesi, in pochi giorni si è riusciti a identificare il responsabile dell’incidente, un giovane italiano.

A complicare le indagini c’è stato anche un tentativo di depistaggio, confezionato con una falsa denuncia di furto del veicolo. Il guidatore è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver causato il sinistro, per lesioni personali, per omissione di soccorso e per essersi dato alla fuga. Ad aggravare il quadro, la guida senza patente, che si è rivelata recidiva e quindi procedibile penalmente.

La.La.