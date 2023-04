Monza celebra in piazza il 25 Aprile Liliana Segre cittadina onoraria

di Martino Agostoni

Liliana Segre sarà insignita della cittadinanza onoraria della città. La proposta di conferire alla senatrice a vita e sopravvissuta della Shoah il riconoscimento che il Comune dà a persone non residenti ma legate alla comunità monzese per valori e impegno, è nata dall’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, composto dalla presidente Cherubina Bertola e dai vicepresidenti Massimiliano Longo e Francesco Racioppi, ed è stata votata dal Consiglio comunale all’unanimità. "Abbiamo costruito il testo della delibera grazie a un percorso condiviso – spiega la presidente Cherubina Bertola – tenendo conto delle diverse rappresentanze politiche che siedono in aula. Nelle prossime settimane troveremo l’occasione più idonea per procedere alla consegna pubblica di questo importante riconoscimento".

Intanto la città si prepara a celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione. La cerimonia inizierà martedì mattina, alle 9, con la celebrazione della messa nella cappella del cimitero urbano di viale Ugo Foscolo. A seguire l’Amministrazione comunale deporrà una corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 è in programma il ritrovo in piazza Citterio, angolo via Carlo Alberto, da cui partirà il corteo con le autorità e i cittadini diretto in piazza Trento e Trieste dove, alle 11, ci sarà l’alzabandiera sul monumento ai Caduti e inizierà la cerimonia ufficiale.

Previsti gli interventi del sindaco Paolo Pilotto, del presidente della Provincia Luca Santambrogio, di Emanuela Manco in rappresentanza di Anpi e di alcuni studenti del liceo artistico Nanni Valentini di Monza. Alla cerimonia saranno presenti le associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli ed interverrà la Triuggio Marching Band.