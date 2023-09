"MONZA: "Capisco l'esigenza dei ragazzi, ma non la completa illegalità" Pietro Zonca, storico presidente di circoscrizione, tornato in Consiglio comunale col Pd, racconta l'occupazione di uno stabile in via Val D'Ossola 4. Comprende l'esigenza dei ragazzi, ma non è d'accordo con l'illegalità. Nella zona dovrebbero sorgere 400 appartamenti.