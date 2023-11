Monza: cantieri nelle vie Cantore e Rossini. Date, orari, modifiche alla viabilità

Monza, 13 novembre 2023 – Scatteranno tra una settimana, esattamente lunedì 20 novembre, i lavori di BrianzAcque per la riqualificazione di alcuni tratti della rete fognaria di via Cantore e di via Rossini a Monza, per 280 metri di condotte.

Il monitoraggio periodico, eseguito dall’utility dell’idrico, ha evidenziato una serie di difetti che con il tempo ne potrebbero compromettere l’integrità strutturale e l’efficienza idraulica. Per questo, BrianzAcque in accordo con l’amministrazione comunale, al posto del tradizionale scavo a cielo aperto, ha scelto di intervenire più rapidamente utilizzando la tecnologia “no dig”, con scavi ridotti al minimo, una soluzione che consente di mettere strutturalmente a nuovo le tubazioni dall’interno senza invasione dei tracciati stradali e senza bisogno di smantellare le vecchie reti in un’ottica ecosostenibile.

"L’operazione sulle due arterie stradali di Monza – sottolinea il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci – rientra in una più ampia campagna di manutenzione preventiva, volta al risanamento strutturale di tronchi di fognatura ammalorati lungo tutto l’ambito territoriale".

"Questo intervento, programmato da tempo, è volto a riqualificare la condotta fognaria, per evitare rischi di cedimento – aggiunge l’assessora all’ambiente Giada Turato – sarà equivalente a un nuovo tratto vero e proprio".

In via Cantore il segmento interessato è quello tra via Toti e via Lecco. Si tratta di ristrutturare una cameretta (manufatto sotterraneo sotto i tombini, di accesso alla fognatura) e di costruirne altre due. In questa fase, le attività di cantiere occuperanno i parcheggi e la carreggiata lato civici dispari, ovvero la corsia per la svolta a destra in via Lecco per i veicoli provenienti da via Boccaccio.

I lavori si protrarranno fino all’1 dicembre, con rimozione del cantiere nel fine settimana. Solo dopo la conclusione di questa tranche, tra il 27 e il 29 dicembre, sarà possibile dar corso al vero e proprio risanamento col sistema “no dig“. Per garantire l’attraversamento sarà eccezionalmente riaperto il viale Cavriga all’interno del Parco, anche nelle fasce orarie normalmente vietate al transito (ore 10-16). Il traffico verso il centro sarà deviato su percorsi alternativi, per esempio lungo via Annoni. Partirà invece il 27 novembre l’inizio dell’intervento in via Rossini, nel tratto tra via Bellini e Leopardi: anche in questo intervento saranno previsti restringimenti di carreggiata disciplinati da semaforo di cantiere. L’attività successiva è prevista in contemporanea a quella di via Cantore, ovvero dal 27 al 29 dicembre o, in caso di eventuali disguidi, dal 3 al 5 gennaio 2024.