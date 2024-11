Monza campionessa di sport e benessere

Monza conquista il primo posto dell’Urbes Award 2024 tra i capoluoghi di provincia di dimensioni da 50mila a 200mila abitanti per “la promozione della salute attraverso progetti per rendere la città viva e sportiva”. Il riconoscimento - consegnato al Lingotto di Torino in occasione dell’assemblea annuale di Anci - è promosso dalla rivista URBES in collaborazione con l’Health City Institute e il network CITIES+. I premiati sono stati selezionati dalla giuria sulla base delle segnalazioni delle candidature avanzate da esperti del mondo accademico, sociale, economico, dello sport, della comunicazione, della salute e del benessere. Monza, premiata per gli sforzi nel rinnovare e ravvivare lo sport in città, ha raggiunto numerosi traguardi: dal rifacimento in erba sintetica del campo da rugby del centro sportivo Chiolo Pioltelli attraverso fondi Pnrr, ai lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche negli spogliatoi dello Stadio Sada, passando per gli interventi sulle piscine e nelle palestre scolastiche a disposizione anche delle associazioni sportive del territorio. Oltre alle competizioni di carattere internazionale e nazionale in città, sono molti gli eventi e le iniziative che mirano a valorizzare lo sport come occasione d’incontro, apprendimento e diffusione della cultura del benessere, come lo SportCity Day, il Festival dello Sport, le gare podistiche del trofeo Monza Corre e “Sport per te“ con le scuole.

C.B.