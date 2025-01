Monza, cade in un tombino: paura in via Manzoni

Monza, 15 gennaio 2025 – È caduto in un tombino. Questa mattina – mercoledì 15 gennaio – alle 10. 10 in via Alessandro Manzoni , in centro, le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per una persona che accidentalmente è caduta all'interno di un tombino aperto per dei lavori di manutenzione.

A Monza in azione i vigili del fuoco

Sul posto l'autopompa da Desio e il carro SAF ( Speleo Alpino Fluviale) dalla sede centrale di Monza. Il personale ha recuperato la persona tramite tecniche SAF. La persona infortunata è stata trasporta in codice verde dal personale AREU giunto in posto. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.