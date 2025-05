Molesta ragazzina in centro. Arrestato uomo di 53 anni

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata commessa ai danni di una ragazzina minorenne nelle vie del centro di Monza.

Gli agenti lo hanno bloccato in flagranza di reato. Il fatto si è verificato mercoledì nel cuore della città, in via Italia. Intorno alle 13.30 la centrale operativa della Questura di Monza e della Brianza ha ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini che chiedevano l’immediato intervento delle pattuglie per una ragazza, vittima di violenza da parte di un uomo che fin dal mattino aveva importunato diversi passanti.

Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale soccorso pubblico si sono quindi immediatamente recati sul posto: qui, anche attraverso le indicazioni di alcuni testimoni che avevano assistito alla scena, hanno individuato e bloccato l’uomo. Ai poliziotti, la vittima, in lacrime, ha raccontato che mentre passeggiava tranquillamente per via Italia all’improvviso l’uomo aveva allungato una mano, toccandole le parti intime.

La giovane, “scortata” anche da un ragazzo che le si era avvicinato per proteggerla, ha tuttavia avuto la forza di seguire l’uomo a distanza per poterlo indicare ai poliziotti. Una volta terminati gli accertamenti del caso e visionate le immagini riprese dalle telecamere comunali installate nella zona, l’uomo è stato arrestato. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata perché commessa ai danni di una minorenne. Il 53enne è stato portato nel carcere di Monza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La Squadra Mobile, intanto, è al lavoro per ricostruire gli ulteriori fatti commessi dall’uomo, visionando le telecamere di sorveglianza della zona e ricercando testimoni e persone informate sui fatti.

R.M.