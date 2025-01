Mobilità dolce. MonzainBici allarga la rete

Fiab MonzainBici si allarga, e oggi apre le iscrizioni con un gazebo per tutta mattina in largo IV novembre (dove sarà possibile fare la tessera), dalle 10 alle 13. L’associazione è da sempre in prima linea per promuovere la mobilità dolce, in particolare la presenza di piste ciclabili che agevolino l’uso della bicicletta per spostamenti interni alla città. E non solo. Le proposte per il futuro riguardano anche le strade provinciali di raccordo con i territori limitrofi della Brianza e dell’hinterland milanese, considerando che tutta l’area del conglomerato è densamente popolata e congestionata da veicoli e inquinamento. Non sorprende dunque che alla lunga si tenda alla fusione di gruppi Fiab territoriali.

Se l’anno scorso era già confluito in Fiab MonzainBici il gruppo Fiab BcGroane (con sede a Ceriano Laghetto e di riferimento all’area del parco delle Groane), da gennaio è entrato anche il gruppo Fiab AbcDesio-Ciclisti urbani desiani e di Lissone. Grande soddisfazione per i volontari di MonzainBici che si dicono "felici di essere diventati un’unica grande famiglia e di poter collaborare in maniera sempre più stretta, pur mantenendo ampia autonomia (nei propri territori) con persone che stimiamo e che potranno arricchire l’attività associativa con il loro contributo di idee ed esperienze diverse". A febbraio 2023 il gruppo monzese e desiano insieme organizzarono a Monza, ai portici dell’Arengario, l’evento il Cinema Ambulante, su modello di quanto già fatto al Parco Tittoni di Desio. Fu uno speciale spettacolo cinematografico in cui si ha avuto la possibilità di guardare un film all’aperto pedalando, dando cioè energia al proiettore con la dinamo di un tandem.

A.S.