Mobilità con la spina. Il pieno di elettricità. Monza raddoppia le colonnine di ricarica

Monza fa il pieno di elettricità. Entro fine anno arriveranno 10 nuove postazioni di ricarica elettrica da 7 colonnine ciascuna: 70 nuove infrastrutture di ricarica con due punti di rifornimento a testa, per un totale quindi di 140 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plug-in. Praticamente il numero di colonnine in città raddoppierà rispetto ad ora, in cui se ne contano 71 (distribuite in 63 stazioni). Le 10 nuove postazioni di ricarica City plug di A2a, porteranno il capoluogo brianzolo ad avere una buona copertura in termini di rifornimento elettrico, con circa 2.5 punti di ricarica per mille abitanti. Si tratta di colonnine compatte - poco più grandi di un dissuasore di sosta e facilmente installabili e removibili - con un’erogazione complessiva per stazione di 33 kW. Rappresentano una soluzione ideale per ricaricare un veicolo nell’arco di una nottata, senza al contempo comportare un peso eccessivo sulla rete elettrica della città. Funzioneranno in modo complementare alle 71 colonnine al momento presenti sul territorio monzese: tra queste, 33 sono di tipologia Quick, con potenza pari a 22 kW, e 38 di tipologia Fast, con potenza pari a 43 kW che garantisce una ricarica più rapida. Le nuove infrastrutture saranno dotate di display touch screen in grado di svolgere la funzione di interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di rifornimento.

Inoltre, per coniugare meglio le esigenze degli utenti con veicolo elettrico con quelle di tutti gli altri fruitori della strada, all’interno delle nuove postazioni solo 4 stalli su 14 saranno destinati all’uso esclusivo della ricarica, mentre tutti gli altri saranno lasciati liberi sia per la sosta sia per la ricarica. Le dieci località ipotizzate, per le quali sono ancora in corso le fasi finali di verifica, sono: via Calatafimi; via San Quirico; via Ferraris; via Tintoretto; via della Taccona/via Monviso; via Medici; via Martiri delle Foibe lato ferrovia; via Gadda/via della Gera; via Guglielmo Marconi e via Augusto Murri. Si tratta di dieci punti in diversi quartieri cittadini, che spaziano da Sant’Albino, San Rocco e San Giuseppe, alle zone attigue al centro. È possibile visualizzare la mappa delle postazioni già attive a Monza cercando “Colonnine ricarica“ attraverso Google Maps.