Milano troppo Stars, Robbiano giù

Non è riuscito il colpaccio al Robbiano, sconfitto dalla capolista della Serie B Milano Basket Stars per 80-56. "Le nostre avversarie hanno dimostrato di essere più forti di noi - è il commento di coach Marco Fumagalli - hanno giocato meglio, difendendo in maniera aggressiva, colpendo in contropiede ma anche facendo facilmente canestro anche contro la nostra difesa schierata. D’altra parte non sono primi in classifica per caso". "Il nostro impatto sulla gara è stato tragico - continua -, siamo subito piombati a -10". POi il crollo: "Abbiamo mollato mentalmente. La nota lieta arriva dalla giovane play Galli".

Ant.Gal.