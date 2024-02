Monza-Milan, led e fuochi d’artificio nel nome di Silvio Berlusconi

Monza, 18 febbraio 2024 – Monza-Milan, ovvero il derby nel nome di Silvio Berlusconi. Lo dimostra anche la scritta che campeggia sui led di bordocampo dello U-Power Stadium di Monza: “Grazie Silvio. Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore”. È questa la scritta che campeggia sui led di bordocampo dello U-Power Stadium, in omaggio al Cavaliere. Che la sua avventura calcistica l’ha legata proprio ai brianzoli e al Milan.

Fuochi d'artificio da parte dei tifosi brianzoli, a un’ora dal fischio d'inizio della sfida con i rossoneri, previsto per le 20.45. Stefano Pioli schiera Jovic terminale offensivo, supportato da Chuckwuewze, Loftus-Cheek e Okafor. Per Raffaele Palladino, Djuric dal primo minuto e iniziale panchina per i due giocatori di proprietà rossonera, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo