Mici randagi, come curarli. Un corso per diventare gattari

Sos gattare (e gattari) cercansi. Una figura affascinante, alcune volte quasi mitizzata. Ma quella della gattara – oggi meglio identificata come tutrice di colonie feline – è soprattutto la figura di una persona che non solo ama e rispetta i gatti, ma si prende cura di loro. Una persona che adotta queste colonie di gatti cosiddetti randagi che sanno che in quel luogo trovano sempre cibo, acqua e per i meno timidi anche tante coccole. Così che Enpa Monza ha organizzato per mercoledì 22 maggio alle 20.30 nella sede di via San Damiano una serata per conoscere meglio il mondo delle colonie feline presenti in città e in Brianza, e al tempo stesso solleticare in chi ha tempo e disponibilità l’idea di dedicarsi a questi mici che – è bene ricordare – non si possono portare via. "Le colonie feline sono una realtà diffusa un po’ ovunque - spiegano da via San Damiano -. In molti casi, i gatti che ne fanno parte vivono nascosti ai margini delle nostre comunità, conducendo una vita più o meno invisibile e autosufficiente. Ma spesso questi mici hanno bisogno di aiuto che può essere fornito dai tutori e tutrici che dedicano parte del loro tempo all’accudimento delle colonie feline". La gattara (e il gattaro) hanno precisi compiti che non si limitano a portare ogni giorno il cibo ai mici della colonia. I gatti vanno monitorati e recuperati se si nota che non stanno bene e o che sono feriti così da poter essere curati e poi reinseriti nel loro habitat.

Poi c’è anche la fase della cattura per essere sterilizzati e reimmessi nella colonia. Naturalmente il luogo della pappa deve restare pulito e ordinato. "I gatti che vivono in stato di libertà appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed è vietato per legge maltrattarli o allontanarli dal loro habitat, salvo per la loro sterilizzazione o per cure necessarie", precisano dal rifugio. L’incontro sarà condotto da Giorgio Riva (presidente dell’Enpa), Daria Guidi e Valeria Rodoli (responsabili del gattile), e da Sergio Banfi e Milena Rosellini (catturatoti e tutori di colonia). Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email a gattile@enpamonza.it .