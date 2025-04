Metalmeccanico tubista esperto di impianti

Azienda di installazione e realizzazione di impianti con sede a Monza cerca due figure da inserire come operaio metalmeccanico tubista per realizzazione di impianti chimici e farmaceutici. Si richiede conoscenza del disegno tecnico/meccanico, pregressa esperienza come tubista, possesso patentino Ple e dell’attestato di luoghi confinati (preferenziale). Si offre iniziale tempo determinato finalizzato all’’assunzione a tempo indeterminato, full time. Possibilità di fringe benefits, ticket buono pasto e assicurazione sanitaria integrativa. Candidature con cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 17MAR252. Azienda di installazione di impianti idraulici a Monza cerca un apprendista/tirocinante operaio metalmeccanico tubista. Si offre tirocinio o apprendistato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 18MAR252.