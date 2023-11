Messa in Duomo per gli eroi di Nassiriya In occasione del 12 novembre, giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali, a Monza è stata celebrata una messa in memoria dei caduti dell'attentato a Nassirya. 12 carabinieri, 5 militari dell'Esercito italiano e 2 civili persero la vita, insieme a numerosi iracheni.