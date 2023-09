Mercato Agricolo a Carate Brianza: Frutta e Verdura a Km 0

Il Comune di Carate Brianza ha intenzione di istituire in fase di prova un mercato agricolo con l’obiettivo di sostenere gli imprenditori agricoli e valorizzare le tipicità del territorio con frutta e verdura a chilometro zero.

Il mercoledì mattina in via Leopardi 8 bancarelle con prodotti del territorio troveranno spazio nel posteggio dell’ospedale in via Mosè Bianchi, dalle 8 alle 13. il mercato agricolo.

Sapori autentici e prodotti tradizionali saranno a portata di mano. Il progetto sarà testato dal periodo dal 13 settembre fino al 13 marzo del prossimo anno. "L’idea – ha spiegato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian – è nata per promuovere l’attività degli agricoltori locali incentivando la vendita diretta a favore dei consumatori, che acquisteranno prodotti locali di stagione, nel rispetto della sostenibilità ecologica e con la garanzia di genuinità e qualità. Restano aperte le adesioni per tutti i produttori del territorio che volessero partecipare".

Il bando è stato inviato alle realtà interessate, coinvolgendo in prima battuta la principale associazione di categoria.

"L’iniziativa ha il fine di valorizzare l’agricoltura del nostro territorio, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, per tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei prodotti e per incentivare il consumo di prodotti freschi di stagione – ha spiegato l’assessore Luca Cesana – . È un progetto in cui da subito abbiamo creduto, ma che riusciamo a concretizzare solo adesso. Fare acquisti al mercato contadino accresce la sostenibilità ambientale, perché tutti i prodotti vengono dalle campagne vicine, con brevi tempi di trasporto, consolida l’economia locale, tutela la biodiversità e porta colori, fragranze e immagini della terra, in un contesto di accoglienza familiare che ci auguriamo possa raccogliere l’apprezzamento di tanti cittadini".

Per chi fosse interessato al progetto, sul sito del Comune di Carate Brianza sono allegati l’avviso per individuare un’associazione di categoria o un’associazione di produttori agricoli che gestisca direttamente il mercato agricolo e il modello di domanda.

Sonia Ronconi