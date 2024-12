Mercatini speciali e zampognari. Natale entra nell’antico borgo

Prosegue anche oggi per tutta la giornata l’evento dei “Mercatini di Natale nel borgo“, con la presenza delle casette di legno in centro che ospitano 50 espositori di oggettistica natalizia e prodotti enogastronomici punto di forza dell’evento giunto alla 21esima edizione. Gli zampognari saranno di scena dalle 10 alle 13. Per i buongustai, alle 12, in piazza Giovanni XXIII, sarà possibile assaporare il Risotto e Trippa, preparato con cura dai “Papà dell’Oratorio“. Nel pomeriggio, alle 15, la chiesa parrocchiale ospiterà il Concerto di Natale, con canti e musiche eseguiti dal Corpo Musicale Santa Cecilia. In Casa Volta sarà allestita la mostra video-fotografica dal titolo “Presepe vivente, da San Francesco d’Assisi alla comunità di Lazzate“, a cura di Marco Zorza. Saranno esposti fotografie e filmati che faranno conoscere la storia del presepe e faranno rivivere la tradizione locale del presepe vivente che ha visto protagonista Lazzate negli anni ‘60, ‘70 e ‘80.

Grande novità di quest’anno, inserita all’interno delle attrazioni del Borgo è il Villaggio di Babbo Natale, a misura di bambini, che aprirà alle 12 in piazza dei Lazzatesi. Qui, i più piccoli potranno immergersi in un mondo incantato, vivendo l’esperienza magica di imbucare la loro letterina per Babbo Natale.

Ga.Bass.