Memorial Romano Erba: trionfo del Gruppo Ciclistico Almenno a Lissone

Un tripudio di colori, di pubblico e di biciclette per la terza edizione del Memorial Romano Erba per la categoria Giovanissimi, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Ha vinto la squadra orobica del Gruppo Ciclistico Almenno davanti alla Salus Seregno De Rosa e al Velo Club Sovico. Tutte le realtà, e non solo, della Brianza sono arrivate a Lissone per il tradizionale appuntamento di aprile che ha visto 17 società in gara. Il programma prevedeva sei gare per i maschi e altrettante per le femmine, con quest’ultime protagoniste con tre successi per i colori brianzoli.

A esultare sono state infatti Alice Perticati (G1), Maria Vittoria Secchi (G2) e Carolina Testa (G6), tutte della Salus Seregno De Rosa, formazione diretta da Samuel Testa. Sul podio anche Clotilde Cazzulani, Maya Collantes e Beatrice Caccia della Fiorin, Sofia Trezzi e Giulia Lucchini della Giovani Giussanesi ed Ellis Asquino del Velo Club Sovico. In campo maschile da registrare l’unica vittoria di Giorgio Bonati, dello Sport Club Mobili Lissone, nella categoria G2 dove ha preceduto Mattia Mariani della Salus e Fabio Crespi del Pedale Agratese. Hanno sfiorato invece il successo, chiudendo la prova in seconda posizione, Leonardo Mariani e Giacomo Razzoli (Sovico). Terzo posto infine per Mattia Testa e Guglielmo Rivolta.

Danilo Viganò