Maxischermo e musica a tutto gas

Si conclude oggi il programma del FuoriGp 2024 in città, mentre in autodromo i piloti delle diverse scuderie si contendono il successo della gara di Formula 1. In piazza Trento e Trieste un maxischermo trasmetterà l’evento sportivo in diretta dalle 15 alle 17, quando intorno tutti gli altri spazi della piazza, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, piazza San Paolo e piazza del Carrobiolo continueranno ad avere esposte fino a questa sera inoltrata le supercar, auto d’epoca sportive e modelli di ultima generazione, che stanno richiamando gli sguardi di migliaia di visitatori che si susseguono di ora in ora, mentre piazza dell’Arengario ospita l’area bambini con i giochi della Lego e della Toys. L’affluenza di visitatori del FuoriGp di quest’anno sta dando l’idea di essere superiore a quella dell’anno scorso, "con un venerdì sera in cui si è visto il pieno di gente in centro città", come osserva l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, e "una domenica che solo dall’anno scorso propone eventi nelle piazze cittadine, non essendo stata mai valorizzata prima come giorno del FuoriGp".

Oggi saranno due gli appuntamenti a cui non mancare: il concerto dei Vogo Beat in piazza Carrobiolo dalle 17.30 alle 20, con le loro hit dance degli anni ’90 e 2000 rielaborate in chiave brass band, e questa sera ai Boschetti Reali dalle 20 all’1 la seconda edizione dell’Autpop festival, il primo festival della musica con dj veramente speciale, che vede alla consolle persone diversamente abili affiancate da dj famosi di Radio Deejay e Radio m2o, a concludere in maniera speciale la rassegna di quest’anno.

A.S.