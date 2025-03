Maxi restyling per l’area del Chignolo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Bosco del Chignolo, finanziati dal Comune di Triuggio con un investimento di 240.000 euro. L’intervento, che si concluderà nel 2026, prevede il taglio e la sostituzione delle piante malate con 3.800 esemplari di specie autoctone, nell’ambito del progetto “Bosco in città”. "È un lavoro atteso e molto importante - spiega il sindaco Pietro Cicardi (foto) - . Vogliamo mantenere sempre in salute un’area di cerca 3 ettari".

L’amministrazione ha scelto di finanziare l’opera con fondi propri, poiché non sono disponibili finanziamenti esterni, nemmeno tramite il Pnrr, data la particolarità di un bosco di proprietà comunale. Il costo totale sarà parzialmente compensato dal recupero del legname degli alberi abbattuti, con un risparmio stimato di circa 20.000 euro.

La Cooperativa Azalea di Lissone è stata incaricata di completare la riqualificazione entro il 2026, che comprenderà la ristrutturazione ambientale del bosco, la valorizzazione dei percorsi escursionistici, la creazione di spazi didattici e di integrazione e la realizzazione di un punto di incontro per il tempo libero. L’obiettivo è trasformare il Bosco del Chignolo in un centro per attività sociali, culturali e sportive, con spazi dedicati a letture, laboratori e installazioni artistiche. Il bosco, già aperto al pubblico e situato tra Monte Merlo e Tregasio, offre un’area verde per famiglie, bambini e appassionati di natura.

Son.Ron.