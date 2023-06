Max Pezzali e il rock demenziale Poi la festa con lo swing da osteria

di Fabio Luongo

Dalle canzoni di Max Pezzali al rock demenziale, passando per il blues e per uno spumeggiante swing da osteria, tra Buscaglione e Capossela. E poi le sperimentazioni elettroniche e il rock indipendente del territorio. Un mare di concerti e musica per tutti i gusti in Brianza. Al Parco Tittoni di Desio domani si farà un tuffo negli anni del “tranquillo siam qui noi“, per cantare i pezzi di un gruppo simbolo della decade dei Novanta: dalle 21.30 sarà “883 Tribute“, con la Max Mania Tribute Band, affiancata per l’occasione da Ernesto Ghezzi, leggendario tastierista di Max Pezzali e degli 883. Assieme rileggeranno, con estrema fedeltà agli originali, i brani che hanno segnato una generazione. Biglietto d’ingresso 10 euro. Sabato alla stessa ora arriveranno i massimi esponenti del rock demenziale italiano attualmente in circolazione, i Gem Boy. La band, nata nei primi anni ‘90, è diventata famosa soprattutto per le sue cover-parodia, in cui canzoni note e sigle dei cartoon vengono riscritte e stravolte con forte spirito goliardico.

Da metà anni Duemila i Gem Boy hanno poi avviato anche una collaborazione con Cristina D’Avena, unendo la voce della regina delle sigle dei cartoni animati in Italia con l’energia e l’ironica irriverenza del gruppo bolognese guidato da Carlo Sagradini. Ingresso 10 euro. A Sovico si parlerà di musica già stasera: alle 21 nella sala civica di viale Brianza l’incontro “Miti del Rock - Vita e storia di Elvis Presley, Jimi Hendrix, Led Zeppelin“, a inaugurare la rassegna “Estate al chiaro di luna“ organizzata dalla biblioteca. Sempre in paese, domani alle 20.30 al teatro OppArt concerto tra blues e ragtime del Paolo Giardiello Duo, composto da Giardiello a voce, chitarra acustica e rosofonica e da Stefano Meroni al basso, per un viaggio nella tradizione del blues, tra le varie sfumature delle diverse epoche. Sabato alle 21 il palco di via Giovanni da Sovico ospiterà invece la band Gli Imbroglioni, che rivisiterà in modo trascinante e brillante i grandi successi della musica swing all’italiana, tra Paolo Conte e Fred Buscaglione, Enzo Jannacci e Vinicio Capossela. Sempre sabato a Vedano, alle 20 in largo Repubblica, l’evento “Giovani in festa - C’è musica nell’aria“ promosso dal Comune: sarà un triplice concerto a ingresso libero che vedrà alternarsi alcune importanti realtà del panorama indipendente italiano. Si potranno così ascoltare le sperimentazioni a cavallo tra elettronica e trip hop della cantante Mesoglea, in cui entrano echi rock e soul; i brani di You e l’alternative rock dei Facile.