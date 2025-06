Forza Italia resta fuori dal Consiglio. Entra invece Iaia Piumatti. Non passa il candidato di Azione

La convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale non c’è ancora, ma non bisognerà attendere molto: per legge dovrà avvenire entro 20 giorni dalla proclamazione del sindaco. I tempi di attesa sono dettati dalla necessità di formare la Giunta, la cui composizione viene letta alla prima seduta.

Alcuni degli assessori sono tra le persone elette, per entrare in Giunta dovranno dimettersi dal ruolo di consigliere, lasciando spazio agli altri i lista. Intanto c’è la certezza dell’urna: si sa chi è stato ufficialmente eletto. Secondo la normativa 15 posti (più il sindaco) spettano alla maggioranza e 9 alla minoranza. I 15 sono suddivisi tra Pd (9) e le tre liste del Patto Civico (due ciascuno). Nessun eletto in Italia Viva. Per i Pd eletti Jennifer Moro (la più votata in queste elezioni), Marta Sicurello, Jenny Arienti, Federico Pilastro, Donato Cattazzo, Sajid Mohmood, Mariangela Ravasi, Angelo Russi e Andrea Perego. Per quanto riguarda il Patto Civico, invece, due consiglieri per Insieme per Desio (Fabio Arosio e Paola Ripamonti), due per Desio Viva (Francesca Chiara Colombo e Francesco Pasquali) e due per Desio Libera (Giorgio Gerosa e Federico Burgio). Nella minoranza un posto va al candidato sindaco del centrodestra Andrea Villa (Lega). Sono 4 i consiglieri di Fratelli d’Italia: Salvatore Costanza, Ylenia Miceli, Fabio Sclapari, Mattia Campisi. Altri 3 sono della Lega Villa Sindaco: Astrid Villa, Giovanni Delle Grottaglie, Martina Cambiaghi. Un posto anche a Iaia Piumatti, candidata sindaca di Desio Bene Comune. Resta fuori invece l’altro candidato Alessio Alberti (Desio Popolare, Azione, Partito Repubblicano). Per la prima volta è fuori dal Consiglio comunale Forza Italia: in passato aveva avuto anche un sindaco, ora ha ottenuto solo 676 voti, pari al 4,67%.

G.G.