Mancano 40 dipendenti comunali. Il sindaco sblocca il turn-over

La macchina comunale conta 156 unità di personale, (di cui 93 donne e 63 uomini), oltre a 4 dirigenti. L’organico ipotetico per gestire un comune di 35.610 mila abitanti (2111 imprese attive) sarebbe di 199 unità (oltre a 4 dirigenti).

"Nel 2024, per la prima volta da anni – dice il sindaco Roberto Assi – siamo riusciti a mantenere lo status quo, sostituendo i pensionamenti". L’organico è ben bilanciato tra maschi e femmine e per questo ha ottenuto parere favorevole anche dalla consigliera di parità della Provincia di Monza e Brianza. Attività, fabbisogno, preparazione e settori operativi sono stati raccolti in un corposo documento di 90 pagine, il Piao (Piano integrato di approvazioneattività e organizzazione) 2025/2027, approvato dalla Giunta nelle scorse settimane. È diviso in 4 sezioni che riportano nel dettaglio l’ossatura della pubblica amministrazione comunale. Per arrivare a coprire il fabbisogno di personale, la giunta Assi ha previsto due fasi di rendicontazione in cui dimostrare di aver impegnato il 90% delle risorse assegnate a inizio d’anno. Dell’avanzo libero di amministrazione, (8 milioni di euro) nel 2024 è stato impegnato il 95%. "Entro fine anno – continua il sindaco – vogliamo ridurre la voce residui attivi del bilancio che due anni fa era di 26 milioni, poi sceso a 24 e ora a 21, spingendo sugli accertamenti e le riscossioni di quanto dovuto al Comune, per esempio per spazi pubblicitari e verificando, fra i residui attivi, gli ammontari di credito accumulati negli anni, definendo quali siano ancora esigibili e quali siano andati persi dagli anni ‘90". A causa di concessioni non rinnovate per impianti sportivi, per parecchi anni non erano stati riscossi alcuni affitti; oppure per esempio l’Imu era stata sospesa durante il Covid, per circa un milione di euro, di cui valutare quanto, ad oggi, può essere esigibile o meno. Da tutti questi aspetti dipenderanno le risorse da destinare a servizi e macchina burocratica.

C.B.