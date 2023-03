Maurizio Bono: "È una battaglia per i nostri diritti"

"Dobbiamo valutare ogni opzione che serva a tutelare il territorio. Su Pedemontana c’è in ballo il futuro, è una battaglia per i nostri diritti", dice Maurizio Bono, sindaco di Arcore, che avvisa: "Intanto la società va avanti, in città, a Villasanta, a Lesmo, dappertutto sono in corso carotaggi del terreno. Operazioni preliminari ai cantieri per vedere se ci sono ostacoli da superare". Non solo. "Sono stato chiamato a un incontro con Dalmine che dovrà realizzare la nostra tangenziale, opera accessoria al tracciato. Il loro programma procede secondo la tabella di marcia prestabilita. Noi dobbiamo studiare con attenzione le nostre prossime mosse". Bono è fra i sindaci che a dicembre hanno firmato la petizione contro la Tratta D breve che secondo il progetto della Regione correrebbe parallela alla tangenziale Est arrivando "in alcuni punti a 75 metri di larghezza per ttute e otto le corsie". Non interessa Arcore direttamente, ma il sindaco sostiene l’opera "vada considerata nella sua interezza" e vada "rivista tutta". Bar.Cal.