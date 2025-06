Maturità, primo ostacolo superato “Rispetto” è la traccia più gettonata. Ora spaventa la prova d’indirizzo

La traccia sul “Rispetto” dall’articolo di Riccardo Maccioni, l’auspicio di Paolo Borsellino e l’importanza delle nuove generazioni nella lotta contro la mafia. E poi, in subordine, l’indignazione sui social media. Queste le tracce più gettonate dagli studenti monzesi per la prima prova di maturità, il tema di italiano. Alessandro Reni, del Mosè Bianchi, ha parlato a ruota libera del rispetto tra le persone, ma ormai la preoccupazione vola alla prova di oggi che per chi frequenta Amministrazione finanza e marketing verterà sulla stesura di un bilancio aziendale, con dati a scelta. "Questa è la prova che mi preoccupa di più - racconta Alessandro -, il test d’indirizzo è sempre il più complesso". Rocco Scali per sviluppare il tema del rispetto si è affidato alla definizione sul dizionario: "Poi ho proseguito con le mie considerazioni sul rispetto di noi stessi e degli altri. Il tema è andato. Mi spaventa soprattutto la prova di matematica".

Mattia Saghetti (Costruzione ambiente e territorio) ha svolto la traccia B3 sul testo di Telmo Pievani: "Ho svolto un excursus dalla rivoluzione industriale degli anni ‘50 al consumismo di oggi". Oggi lo aspetta la prova di indirizzo, Estimo, una materia che non usciva dal 2018 e per cui le simulazioni risalgono agli anni ‘90. Sul tema del rispetto, la letteratura cinematografica viene in aiuto. E così Roberto Sanguineti ha fatto riferimento al film “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, sul tema dell’emancipazione femminile, spaziando poi ai diversi approcci alla condizione femminile di D’Annunzio e Montale. "Ora c’è la prova di Estimo - racconta Roberto -, se si è capaci di scrivere bene una stima si può stare tranquilli". Daniele Colinelli ha trattato l’indignazione sui social e spaziato poi dalla rivoluzione copernicana all’intelligenza artificiale. Dopo il Frisi si iscriverà a Medicina alla Bicocca. "La prova che mi spaventa di più è matematica - dice - non sono molto forte". Amint invece si è cimentata sulla traccia relativa agli anni Trenta: "Ho parlato dei leader politici e dei rapporti con i cittadini - spiega -. Seguo molto la politica internazionale e mi sono iscritta al corso di Criminologia alla Cattolica".