Matteo Comi e la sua vetrina online che valorizza i sapori genuini

Durante il periodo più duro dell’emergenza sanitaria, cinque anni fa, ha avuto modo di riflettere su quali avrebbero potuto essere le conseguenze di quell’isolamento. E si è convinto che il commercio online avrebbe comunque avuto un forte sviluppo. A questa certezza, Matteo Comi (foto), 44 anni, originario di Giussano e ora residente a Garbagnate, ha aggiunto altri due fattori: il fatto di essere un informatico (la sua professione nella vita di tutti i giorni) e la passione per i cibi genuini. Da questa unione è nato il sito “I sapori ritrovati”. Qui i patiti della buona tavola possono trovare 60 prodotti gastronomici, tutti provenienti dalle quattro regioni attraversate dal Po: Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La sua iniziativa imprenditoriale sta avendo un crescente riscontro. A tal punto che ha pensato di aprire uno spin-off, Filiera Italia, dedicato alle specialità non strettamente “padane”. "Anche perché – spiega Matteo – siamo ormai conosciuti. Ci sono aziende che, da tutta Italia, ci propongono i loro prodotti". Ma non è facile superare la prova di ammissione: cioè, la degustazione effettuata personalmente dallo stesso informatico con un debole per le cose buone e naturali. "In effetti – aggiunge Matteo – siamo molto selettivi. In pratica, i prodotti solitamente andiamo a cercarli. Giriamo per i paesi e chiediamo informazioni direttamente alla gente per trovare quella particolare specialità locale. Può anche succedere che la stessa azienda ci proponga due prodotti: uno supera l’esame, l’altro no".

Gianni Gresio