Mattarella inaugurerà PizzAut 2

Sarà il presidente della Repubblica a tagliare il nastro del nuovo locale della brigata di Nico Acampora a Monza, il 2 aprile, Giornata dell’Autismo. Sergio Mattarella inaugura la nuova PizzAut. Simboli per una giornata tanto attesa e che ora potrà contare "sul grandissimo onore di avere con noi l’ospite più gradito", dice il fondatore, impegnato negli ultimi preparativi in vista della cerimonia. Con 350 coperti e mille metri a disposizione, dei quali più di 200 di cucine, all’ex Phillips, il ristorante raddoppia gli spazi di Cassina, aperto dal 1° maggio 2021, altra data emblematica, Festa del Lavoro, per sottolineare la duplice valenza del progetto di inclusione sociale e professionale lanciato nel 2017 che ha conquistato tutto il Paese.

Si aggiunge così un nuovo tassello al rapporto fra il Quirinale e Acampora, che, lo scorso dicembre, Mattarella ha nominato Cavaliere, proprio per il suo impegno con i giovani autistici. A maggio la foto storica con Papa Francesco, adesso per il papà di PizzAut un’altra giornata ad alta gradazione emotiva. "Quando ho riagganciato la telefonata da Roma tremavo – racconta –. Per i nostri ragazzi speciali, per noi genitori la presenza del Presidente è un segno che fa la differenza. Ci toglie definitivamente da quel limbo in cui siamo rimasti parcheggiati per tanto tempo". A Monza l’esperimento sarà doppio. A fine turno i pizzaioli rincaseranno nei due alloggi che sono parte integrante del progetto "per imparare a vivere da soli". In cucina e in sala "hanno conquistato dignità grazie al lavoro, ma solo con un tran tran quotidiano tutto proprio l’autonomia sarà davvero raggiunta".

Barbara Calderola