Martina e la magia della pallavolo: gioco di squadra contro la dislessia

Lo sport senza barriere. Fisiche e culturali. Questo è TatticaMENTE, nato dall’esperienza diretta di Martina Morandi (nella foto), giocatrice professionista nella UYBA Volley, la squadra di Serie A1 femminile di Busto Arsizio, che ha dovuto affrontare le insicurezze legate alla sua diagnosi di Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) nel contesto della pallavolo. Una storia, quella di Martina, che ha inizio alle scuole elementari, quando incontra le prime difficoltà nell’espressione e nella lettura ad alta voce. Le prese in giro, l’essere considerata “diversa” e l’isolamento non l’hanno fermata: dopo la diagnosi di dislessia e disgrafia, insieme ai suoi genitori e sotto consiglio dei medici, ha cercato un modo per acquisire sicurezza e superare le sue difficoltà.

Una strada che l’ha portata sul campo di pallavolo: prima dell’oratorio Triante di Monza e poi, grazie al duro allenamento, all’impegno e al supporto della sua famiglia nelle file del Vero Volley, fino alla Serie A. Qui Martina ha trovato lo spazio per esprimere sé stessa e le sue necessità, individuando soluzioni che le hanno permesso di crescere come atleta. Inoltre, è riuscita a ispirare allenatori e compagni di squadra a considerare i Dsa non come un limite, ma come un’opportunità. TatticaMENTE nasce da questa esperienza, e ha l’intento dunque di esplorare come vengono percepiti i Dsa nell’ambito sportivo, a conoscerli e potenziare le competenze degli allenatori riguardo i profili degli atleti che presentano questi disturbi. Il progetto è attualmente in corso grazie alla collaborazione del Consorzio Vero Volley di Monza: grande realtà pallavolistica nazionale ed internazionale, che vede grandissimi campioni in campo sia nelle squadre femminili che maschili, con oltre 1.000 atleti dal minivolley al settore giovanile e un team di almeno 60 allenatori che ogni giorno lavorano con i bambini nel minivolley fino ai ragazzi delle squadre Under 18 e Under 19.

C.B.