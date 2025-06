Marinaci&Marinoni: la nuova coppia d'attacco della Base 2025/26

Marinaci&Marinoni sarà la coppia d’attacco della Base 2025/26 allenata da mister Davide Castagna. Tassello dopo tassello prende forma la squadra sevesina pronta a ben figurare nel campionato di Promozione dopo la retrocessione di maggio. Negli ultimi giorni il lavoro del direttore sportivo Gjonaj Amadio e del direttore generale Tommaso Guelpa si è concentrato sul reparto offensivo affidandosi a due elementi ben conosciuti dal club con sede all’Altopiano. Si tratta infatti di una conferma e di un ritorno in rossoverde. Luca Marinaci ha disputato l’ultimissima parte del girone di andata e tutto il ritorno a Seveso e se includiamo la parentesi iniziale a Biassono ha chiuso la stagione 2024/25 a quota 18 reti. Marinaci era già stato alla Base dal 2021 al 2023 tra Eccellenza e Promozione, per lui militanze anche nello United, Bovisio, Manara, Barzago e Casatese.

Davide Marinoni (classe 1997) invece proviene dall’Arcellasco ma a Seveso tutti lo ricordano come il grande protagonista della cavalcata in Promozione di due anni fa con Varaldi in panchina quando andò a segno 23 volte. Marinoni ha giocato anche nella Luisiana, Leon, Concorezzese, Altabrianza, Pontelambrese. Con Marinaci ha in comune gli inizi a Seregno.

