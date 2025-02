Marciapiedi, luci, verde e zona 30. Il centro storico rimesso a nuovo

Con un investimento di quasi un milione di euro, coperto da Regione Lombardia, il Comune è pronto a intervenire sul centro storico per riqualificare marciapiedi, strada, illuminazione e arredo urbano, in un’area che successivamente diventerà Ztl. L’altra sera in Villa Mella, il sindaco Antonio Romeo, affiancato dal dirigente tecnico Cristiano Clementi e dal comandante della polizia locale, Pasquale Tardi, ha illustrato gli interventi. L’analisi parte dall’attraversamento del traffico lungo la direttrice nord-sud, puntando a disincentivare il transito nel centro storico, prima con l’istituzione della zona 30 e successivamente con l’attivazione di una Ztl.

I lavori, che prenderanno il via il 12 marzo da via Trento, riguarderanno riasfaltatura della carreggiata e rifacimento dei passaggi pedonali in pietra, verrà cambiata anche l’illuminazione pubblica, saranno creati nuovi attraversamenti pedonali rialzati e moderatori di velocità, ci saranno aree verdi, panchine, nuovo arredo urbano. Tra aprile e maggio il cantiere riguarderà il tratto da via Bolzano all’oratorio San Giorgio, con la trasformazione dell’area davanti all’oratorio in una piazza che potrà essere chiusa al traffico. L’intervento ha un costo di 976mila euro e comprende anche il rifacimento di tratti fognari, caditoie e tombinature. Resta il problema dei cortili, le cui facciate sono spesso in condizioni fatiscenti. Difficile intervenire oggi con le proprietà parcellizzate. Tra le ipotesi anche quella di forme di incentivo per chi decide di intervenire con riqualificazioni degli immobili. Sul fronte posti auto, il sindaco garantisce che non verranno ridotti, anzi ne saranno aggiunti 10, togliendo l’area cani di via Manin e probabilmente altri 7 in piazza Donatori del sangue. Il sindaco ha anche annunciato l’intenzione di introdurre il terzo turno di lavoro, serale, per la polizia locale, almeno nei fine settimana, a seguito dell’assunzione di 11 nuovi operatori.

Gabriele Bassani