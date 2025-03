Marching band e visita a Bonatti. Tutti in viaggio

Scuola media Bonatti, dall’aula alla scuola in viaggio che diventa esperienza indelebile. Dal 20 al 23 febbraio 42 alunni delle classi 1°-2°-3° Bonatti che partecipano alla Marching show band con 6 alunni di Triuggio col maestro Paolo Colombo e i docenti accompagnatori sono andati in Olanda per partecipare alla manifestazione europea CGN Color Guard Netherlands, al Top Sport Centrum di Almere, alla periferia di Amsterdam. I giovanissimi si sono esibiti, piazzandosi al 2° posto e ricevendo le congratulazioni della giuria olandese, come unica marching band scolastica partecipante. Un’occasione per studiare storia e geografia dal vivo, per una scuola multietnica e multiculturale.

La scuola in viaggio continua, per i ragazzi della media Walter Bonatti, verso Portovenere. Nel celeberrimo cimitero a strapiombo sul mare riposa il grande scalatore lombardo che ha dato il nome alla loro scuola. I ragazzi lo visiteranno con la dirigente scolastica Anna Cavenaghi, diversi insegnanti e alcuni rappresentanti del Comune di Monza venerdì 7, come ogni anno. Walter Bonatti ha rappresentato l’essenza della sfida con la montagna. Durante la spedizione italiana del 1954 sul K2, appena 24enne, affrontò condizioni estreme per portare le indispensabili bombole di ossigeno contribuendo al successo della scalata. Un’impresa che lo rese il simbolo dell’uomo che affronta e supera difficoltà per portare a termine una missione. Gli studenti hanno fatto proprio questo spirito e, una decina di anni fa, chiamati a scegliere un nome per la scuola "media di via Poliziano" con regolari votazioni, hanno scelto di intitolarla a Walter Bonatti, unica in Italia.

C.B.