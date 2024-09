Maratona notturna in bicicletta. Poi pista ai runner

Una maratona notturna di ciclismo, poi il “risveglio“ con 30 chilometri di corsa. All’autodromo di Monza doppio appuntamento nel fine settimana con F1RE - 12H Circuit Cycling Marathon e Monza21. I ciclisti partiranno domani alle 19.30 e pedaleranno fino alle 7.30 di domenica, quando lasceranno pista libera ai runner. Il via alle 9 per le gare competitive a cui seguiranno gli eventi non competitivi. Cinque le gare proposte: 10, 21 e 30 chilometri delle competitive e le due prove non competitive di 5 e 10 chilometri. Tra i top runner, nella 30 km ci saranno i vincitori delle ultime due edizioni, Riccardo Mugnosso (Atletica Vis Nova Giussano) e Andrea Soffientini (Asd Dinamo Running).

Nella mezza maratona le attenzioni saranno per il 24enne brianzolo Luca Alfieri, portacolori dell’Atletica Casone Noceto, mentre sui 10 km l’uomo da battere potrebbe essere un altro tesserato dell’Atletica Casone Noceto, quel Ahmed El Mazoury che nella sua carriera ha indossato in 10 occasioni la maglia della nazionale italiana assoluta tra pista, strada e cross. In campo femminile occhi puntati su Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano) nella 21 km. In pista anche la coppia vip di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.