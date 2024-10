Milano-Meda, controlli e manutenzione sui ponti: strade chiuse e traffico deviato

Varedo (Monza), 5 ottobre 2024 – Nuove verifiche e interventi di manutenzione sui ponti, code e rallentamenti in vista la prossima settimana sulla Milano-Meda.

Archiviati gli ultimi controlli effettuati a inizio settembre sui ponti della Milano-Meda targati MB (eseguiti dalla Provincia di Monza e Brianza), ora tocca a quelli che ricadono nel territorio dell’Area Metropolitana di Milano. Questi ultimi sono i ponti destinati a restare in piedi anche dopo la trasformazione in Pedemontana del tratto di Milano-Meda più a Nord.

Viceversa, i ponti sotto la cura della Provincia di Monza e Brianza sono destinati all’abbattimento per consentire il passaggio di Pedemontana e anzi, avrebbero già dovuto essere abbattuti e ricostruiti da qualche anno, ma i ritardi nell’avvio dei cantieri della nuova autostrada costringono a verifiche ricorrenti sul loro stato di salute.

Già all’alba di lunedì 7 ottobre, scatteranno gli interventi per le ispezioni ai ponti di Paderno Dugnano. In particolare, le operazioni di verifica strutturale riguarderanno quelli di Incirano e Palazzolo (uscite 5 e 6) per quattro giorni di lavori. Per entrambi i manufatti la Città Metropolitana interverrà per la loro messa in sicurezza, grazie a un cofinanziamento regionale e metropolitano.

Per tutta la giornata dalle 6 alle 17, saranno in corso interventi al ponte di Incirano. Per questo verrà chiuso lo svincolo di ingresso e uscita in direzione di Milano. Il traffico proveniente da Nord, verrà deviato su viabilità interna di Paderno Dugnano, per poi immettersi di nuovo in Milano-Meda.

Analogamente, in direzione Como sarà chiuso lo svincolo di uscita di Incirano nella giornata di martedì 8 ottobre. Il traffico proveniente da Sud verrà deviato con uscita obbligata a Palazzolo, per proseguire su viabilità provinciale e comunale prima di rientrare in superstrada più avanti. Questo è il ponte che tre anni fa era stato interessato da distacco di calcinacci con chiusura degli svincoli per diverse settimane.

Successivamente, gli interventi proseguiranno per il ponte all’altezza di Palazzolo Milanese. Come nel caso di Incirano, ci saranno due giornate di chiusura degli svincoli. Il primo sarà quello di via Mazzini in direzione di Milano: sarà chiuso mercoledì 9 ottobre dalle ore 6 alle 17. Gli automobilisti provenienti da Nord dovranno uscire e proseguire su viabilità comunale per rientrare in Milano-Meda tramite l’ingresso 4. Invece, giovedì 10 ottobre chiuderà lo svincolo 5 in direzione Como sempre all’altezza di Palazzolo, con deviazione su viabilità comunale.