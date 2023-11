Sesto San Giovanni, aggressione con la mannaia al Glass Cube: due giovani arrestati

Sesto san Giovanni, 20 novembre 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Monza, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino ecuadoregno e un italiano di origini sudamericana entrambi di 20 anni e con precedenti specifici, gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio, rapina aggravata e lesioni.

I fatti risalgono allo scorso 9 luglio, attorno alle ore 5 del mattino, e sono avvenuti all'esterno della discoteca “Glass Cube” a Sesto San Giovanni nel milanese ai danni di tre ventenni che uscivano dal locale.

Le indagini svolte dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni hanno evidenziato che l'aggressione fisica, verificatasi in un contesto di discussioni tra coetanei, tutti di etnia sudamericana, è avvenuta con l'uso di una mannaia: un ragazzo di 20 anni ha subito lesioni al torace e alle spalle riportando una prognosi finale di 90 giorni.

Un altro giovane, amico della vittima intervenuto in suo aiuto, dopo essere stato colpito violentemente con calci e pugni al volto, ha riportato contusioni e lesioni guaribili in 14 giorni, venendo inoltre rapinato del telefono cellulare. Un terzo amico delle vittime ha subito un tentativo di aggressione con il machete riuscendo a schivarne i colpi inferti. I due arrestati sono stati accompagnati nel carcere San Vittore di Milano. In seguito all'aggressione il Questore di Milano ha adottato il provvedimento di chiusura del locale per 10 giorni, decorrenti dal 24 agosto.