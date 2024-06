Mandelli due a Usmate, Cornate torna ai progressisti

La campagna al vetriolo a Usmate Velate si è giocata sul filo di lana: 46 voti, per la precisione. Per una manciata di consensi passa la fotofinish dopo uno spoglio al cardiopalma Lisa Mandelli (nella foto), 46 anni, architetto, sindaca uscente alla testa di “Per Usmate Velate“, centrosinistra. Conquista così il secondo mandato contro Stefano Vimercati che con “Usmate Velate Insieme“ si ferma al 49,56%, a un soffio dalla vittoria. Si chiude così una competizione che ha visto al centro l’inchiesta sulla presunta corruzione nell’urbanistica che coinvolge un ex funzionario del Comune e alcuni imprenditori della zona. Anche a Cornate la spunta il centrosinistra che con il giovane Andrea Panzeri, ottico 30enne, ritorna in Municipio dopo 15 anni, grazie alla sua “Insieme si può“ (49,79%). Niente da fare per il centrodestra diviso, persino un pezzo da novanta come l’ex primo cittadino Fabio Quadri (Centrodestra unito, 33,43%) nulla ha potuto contro la scissione e la corsa dell’ex compagno Paolo Crippa e di LiberiRipartiamo (16,78%), insieme avrebbero superato il vincitore di 22 voti.

Le urne hanno sorriso ai progressisti anche a Bernareggio, dove Gianluca Piazza, 50 anni, imprenditore, batte gli avversari con “Bernareggio per tutti“ al 48,04%. A Busnago, un altro dei casi di questa tornata, 6mila abitanti e cinque candidati, la spunta il civico Danilo Quadri, 59 anni (Progetto Busnago, 35,28%) responsabile dell’ufficio legale di un fondo complementare . Per lui è la terza volta, è già stato sindaco per due mandati in passato. Stesso esito a Lesmo, dove con il centrodestra diviso trionfano i progressisti e Sara Dossola, erede di Francesco Montorio che diede le dimissioni a sorpresa lo scorso febbraio, riconferma “Lesmo Amica“ alla testa del borgo con il 43,77%.

Bar.Cal.