Monza, due maxi tronchi restano incagliati al ponte dei Leoni: intervento “acrobatico” dei pompieri

Monza – Dopo la piena, due grossi alberi si erano arenati al ponte dei Leoni e ci hanno dovuto pensare i pompieri del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Ieri sera le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per rimuovere due tronchi di grosse dimensioni trasportati dal fiume in piena ostruendo il regolare deflusso del corso d'acqua sotto le arcate del ponte.

Si è dovuto ricorrere a manovre SAF (Speleo Alpino Fluviale) per riuscire a raggiungere i tronchi e lavorare in piena sicurezza nel taglio dei tronchi in acqua. Con l'ausilio dell'autoscala il personale fluviale è riuscito a crearsi un punto stabile di ancoraggio per poter lavorare nel migliore dei modi. L'intervento è durato oltre le due ore ma è perfettamente riuscito.