I numeri dell’emergenza maltempo: in Lombardia mille interventi dei vigili del fuoco

Milano – L’ultima ondata di maltempo ha lasciato il segno in Lombardia, mettendo in ginocchio in particolare la zona tra Gessate e Bellinzago, i due comuni più colpiti dalle conseguenze di tre giorni di piogge torrenziali. Un’emergenza che si evince anche dai numeri dei Vigili del Fuoco: sono stati effettuati oltre mille interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la regione.

Nel pomeriggio di ieri, c’è stato un colpo di coda dell’ondata di temporali: una perturbazione ha colpito la zona di Mantova, causando numerosi danni. Sono state registrate decine di richieste di intervento per tagli di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti. Complessivamente sono stati effettuati ottanta interventi di soccorso tecnico urgente a Mantova e provincia.

A Lodi i vigili del fuoco hanno segnalato uno smottamento del terrapieno che costeggia la Statale 9 dir (la Tangenziale est della città). Ancora in corso la ricerca di un uomo che ieri sera è caduto in un torrente a Cantù, nel Comasco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del soccorso acquatico, insieme agli specialisti fluviali. Il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) sta utilizzando droni per le ricerche, mentre gli operatori del Tas (Topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia delle ricerche.