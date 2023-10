Magic Movie, anno zero. Colpi di ruspe sul degrado

Una data storica, quella di ieri, per la città di Muggiò. Il giorno in cui inizia ufficialmente la demolizione di quello che ha rappresentato per troppi anni uno scempio edilizio nel parco del Grugnotorto: il Magic Movie Park, realizzato agli inizi degli anni 2000. Alla presenza della prefetta Patrizia Palmisani, dei sindaci di Nova Fabrizio Pagani e di Muggiò Maria Fiorito, dei rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, è stato consegnato il cantiere all’impresa che eseguirà i lavori. Quella del Multiplex è una storia di degrado e abbandono, ma anche di criminalità organizzata. È stato infatti interessato da numerose inchieste legate a infiltrazioni mafiose e a investimenti illeciti ed è stato oggetto di procedura fallimentare avviata dal Tribunale di Monza nel 2007. Nel corso degli anni sono state bandite numerose aste e tutte risultate deserte. La condizione di grave degrado in cui versano l’edificio, in disuso da oltre 15 anni, e le sue aree di pertinenza, ha spinto l’amministrazione comunale a procedere all’acquisizione al fine di riqualificare l’ampio contesto edilizio urbano perseguendo l’obiettivo strategico di bonifica e ripristino ad area verde. "È per me un momento particolarmente emozionante – ha detto il sindaco Maria Fiorito -. Non abbiamo voluto chiuderci gli occhi di fronte a tanto degrado ma ci siamo assunti la responsabilità di acquisirlo al nostro patrimonio". Nel marzo del 2021 il Comune ha dunque partecipato all’asta finale e si è aggiudicato l’immobile per un milione e 650mila euro . I lavori costeranno circa 2,5 milioni, 2 dei quali saranno coperti da soldi arrivati dallo Stato. I restanti li ha messi il Comune.

"Il complesso – ha detto la prefetta – è sempre stato ‘presente’ nello scenario provinciale degli ultimi anni, in particolare dopo l’abbandono, in considerazione delle varie problematiche che si sono registrate all’interno, legate alla capacità della struttura di offrire protezione a persone interessate a nascondere attività anche illecite. L’ex Magic Movie ha dunque imposto uno sforzo costante da parte delle forze dell’ordine, a lungo impegnate in interventi di contrasto delle attività che si svolgevano all’interno della struttura", cioè spaccio, vandalismi, incendi dolosi. "L’appuntamento odierno è quindi simbolicamente molto significativo – ha aggiunto –, l’avvio del cantiere e la restituzione alla cittadinanza dell’area segna l’inizio di una nuova fase nella vita della comunità di Muggiò". Dopo l’abbattimento si penserà alla riqualificazione dell’ambiente, che dovrebbe passare attraverso la realizzazione di un “pumptrack“, per gli appassionati di questa disciplina in bici. Si tratta cioè di un’area organizzata con sentieri per le evoluzioni in bicicletta fuori strada.

Alessandro Crisafulli