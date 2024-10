“Ma il mio mistero è chiuso in me“. Rassegna di concerti e spettacoli per raccontare Puccini a Monza

Monza racconterà Giacomo Puccini per il centenario dalla scomparsa, con concerti, spettacoli teatrali, presentazione di libri, laboratori per bambini e tanto altro ancora. È questo l’omaggio che il Comitato per le celebrazioni pucciniane – composto da 10 associazioni culturali, con la direzione artistica di Ettore Radice (presidente di Mnemosyne) –, si appresta a donare a uno dei più grandi compositori italiani, la cui vita è stata profondamente legata a Monza. Pochi forse sanno che al civico 18 di Corso Milano campeggia una targa commemorativa che ricorda il luogo dove il musicista visse per un anno e mezzo. Proprio di fronte all’insegna in marmo che lo ricorda, ieri era presente l’ex sindaca di Monza Rosella Panzeri, colei che, insieme a Simonetta Puccini (nipote del compositore), nel 1987 la volle apporre, mentre i rappresentanti delle associazioni illustravano la rassegna, intitolata evocativamente “Ma il mio mistero è chiuso in me“. "Tra Monza e Puccini vi è davvero un amore corrisposto, fin da quando il giovane compositore, nell’autunno 1886, lasciata la natia Lucca, si rifugiò a Monza con la compagna Elvira, pochi mesi prima della nascita del loro unico figlio, Antonio" spiega Radice.

La rassegna comincia venerdì alle 21, quando al teatro Binario 7 andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale incentrato sui carteggi di Puccini con la moglie, intitolato “Vissi d’arte, vissi d’amore“, con ingresso a 12 euro; domenica 3 novembre alle 17, la conferenza “Giacomo Puccini e i motori“, seguita da un concerto di fisarmonica, animerà la Sala Maddalena, con ingresso libero (organizzata da Pro Monza); sabato 9 alle 17, un’altra conferenza storico-urbanistica parlerà di “Vita sociale, eventi storici e urbanistici nella Monza abitata da Puccini“, sempre in Sala Maddalena (organizza da Italia Nostra); domenica 10 alle 17 sarà inscenata l’opera multimediale “Ri-vissero d’arte e d’amore“ al Binario 7 con ingresso a 10 euro (associazione Monza Regale); venerdì 15 alle 21, sempre al Binario 7, sarà la volta di un concerto con letture sceniche di “Puccini da Monza al Mondo“, con platea a 15 euro e galleria a 10 (a cura di Corale Monzese e Amici della Musica); sabato 16 alle 16,30 verrà presentato il libro “Puccini poeta“, con un concerto alla Cappella Reale (a cura di La Casa della Poesia e Fondazione Simonetta Puccini) a ingresso libero; domenica 17 alle 19,30 ci sarà un’apericena musicale accompagnato da aneddoti e i piatti preferiti dal musicista, al Liz Cocktail Bar di via Bergamo (a cura di Mnemosyne); sabato 23 alle 16 sarà la volta di un laboratorio artistico-musicale per bambini (7-11 anni) al Centro civico Cederna; mentre venerdì 29 novembre sarà il gran finale. Alle 11.30 verrà deposta una corona d’alloro alla targa commemorativa di Corso Milano 18, e alle 21 sarà suonata l’opera pucciniana “Messa di Gloria“ al Duomo di Monza.