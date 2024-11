L’università del tempo libero. Ritorno all’Omni per settecento

L’Università del tempo libero torna all’Omnicomprensivo. A Vimercate prosegue il percorso di integrazione dell’auditorium del Centro scolastico di via Adda con l’abitato: "Sarà sempre più parte della città", sottolinea il Comune. A gettare il primo ponte, gli iscritti ai corsi di cultura, un esercito in crescita, la nuova sede infatti ha permesso di allargare la capienza e i partecipanti sono saliti a 700, 200 più di prima. Tutto grazie "a un lavoro di relazione con la Provincia, proprietaria del plesso". Il sindaco Francesco Cereda e l’assessora alla Cultura Elena Lah hanno inaugurato l’anno accademico che ha fatto spazio a nuove materie, dalla mitologia alla transizione ecologica, alla geopolitica, agli approfondimenti sull’arte. "Grazie alla convenzione con Monza abbiamo dato la possibilità a più persone di frequentare – sottolineano gli amministratori –. Un primo passo per rendere il Centro un quartiere più legato al resto, anche grazie al parcheggio". La Giunta vuole estendere l’uso dell’auditorium alle associazioni, "un progetto che contiamo di realizzare per il prossimo anno scolastico". Bar.Cal.