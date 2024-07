L’Universa Solaro vuole riprovarci. Due bomber per scalare la vetta e conquistare la Promozione

Nessuno lo dice apertamente ma quando a Solaro si parla di "alzare l’asticella" come obiettivo per la stagione 2024/25 è logico pensare che il riferimento sia all’Eccellenza, sfumata prima in regular season e poi ai playoff. E per farcela al centro dell’attacco ci sarà ancora Stefano Mantellini che comporrà una delle coppie più esperte e prolifiche del campionato assieme a Davide Tartaglione. Mantellini ha accettato la proposta del direttore sportivo Luca Volpi: "Qui c’è voglia di fare bene e di alzare ancora l’asticella. Però non voglio fare promesse o annunci, sarà il campo il giudice supremo. Abbiamo volutamente confermato mister Broccanello in panchina. La rosa? Per il momento è competitiva, l’abbiamo cambiata al 50%, c’era la necessità di disporre di giocatori che avessero fame. Vorremmo scrivere qualcosa di importante". È stato presentato il nuovo presidente Mauro Lattuada.

PORTIERI: Davide Pasiani (1997), Alessandro Piazza (2006), Alessandro Tumiatti (2005). DIFENSORI: Luca Panariello (1996), Silvio Mariani (2005), Riccardo Greco (1992), Filippo Orlando (2004), Alessandro Giordano (2005), Leonardo Montefusco (2005), Gabriele Trionfo (1997), Alessandro Clerici (1996), Mattia Valente (2006). CENTROCAMPISTI: Alex Bonasso (2004), Matia Marquez (2004), Andrea Romanò (1993), Luca Comani (1996), Esteban Bajoni (1994), Luca Latino (2005), Valerio Pietropoli (2006). ATTACCANTI: Davide Tartaglione (1990), Marco Dell’Occa (1998), Gabriel Viscusi (2004), Andrea Frontini (2005), Stefano Mantellini (1989). Andrea Nodari (2006), Matteo Turchetto (2006).