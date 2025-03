L’ultimo traguardo: ecco il marchio CE

L’anno prossimo Sireg celebrerà i 90 anni di attività. Un altro momento storico per il brand dell’ingegneria civile e impianti per il trattamento dell’acqua. A inizio 2025, l’ultimo traguardo: il marchio CE di conformità europea per le barre dritte sagomate in vetroresina inventate dagli arcoresi, le prime e uniche a ricevere la patente nello Spazio economico europeo. E il perché è presto detto: progettate per il rinforzo strutturale di opere in calcestruzzo, soprattutto in ambienti molto aggressivi, "garantiscono una durata di 100 anni, doppia rispetto all’acciaio".

Dal 2009 l’azienda è guidata da Sonja Blanc, nipote del fondatore, anello di raccordo con la famiglia che ha intrapreso un cammino di rinnovamento generazionale, gestionale e strategico e ha segnato la svolta dalla tradizione all’innovazione, oltre all’apertura ai mercati anche extra europei. Oggi Sireg ha 70 fra dipendenti e collaboratori, un fatturato di 16 milioni ed esporta il 60% di quanto produce in 70 Paesi.

Bar.Cal.