L’ultimo “singolo“ di Kiara, prof con la passione per la musica

Rinascere sulle rive del Danubio: l’anima rivoluzionaria di Budapest diventa la colonna sonora di Kiara, al secolo Chiara Amici, cantante e insegnante di tecnologia musicale al liceo musicale Zucchi di Monza, che nei giorni scorsi ha pubblicato il suo singolo “Budapest“. È una cantautrice napoletana nata nel 1994, ma residente a Monza dal 2022. Da quando aveva 14 anni studia canto. Poi la passione sboccia in sonorità più complesse che la portano a specializzarsi in Composizione elettronica al Conservatorio di Salerno. Ha partecipato a numerosi contest e masterclass in Campania e si dedica alla reinterpretazione e al riarrangiamento di cover. Continua a lavorare sul suo progetto da solista, debuttando con il brano “Resta“ (2022), seguito da “Ore“ (2024). Nella primavera del 2024, viene notata dall’etichetta milanese PaKo Music Records, con cui pubblica il singolo “Portami a ballare“.

In un momento in cui il cambiamento e la ricerca di nuove prospettive sono sempre più rilevanti, scrive “Budapest“, ispirata a un viaggio, PaKo Music Records (distribuzione Believe Italia). La sua musica spazia tra pop, indie ed elettronica, trattando temi come la fragilità, i sogni e l’amore. L’altra sua passione è l’insegnamento e il contatto con gli studenti. Infatti il suo ultimo singolo era molto atteso da loro. I suoni elettronici si mescolano a melodie calde, un equilibrio perfetto tra modernità e nostalgia. Questa dualità rispecchia l’anima della canzone, che si muove tra passato e presente, tra il lasciarsi andare e il decidere di restare. Si presenta come un messaggio di speranza e autodeterminazione diretto in particolare ai suoi ragazzi: lasciare andare ciò che ci appesantisce per costruire il proprio futuro, soprattutto loro che inseguono il sogno della musica. La bellezza malinconica della metropoli ungherese fa da cornice non solo al vissuto personale di Kiara, ma a un’esperienza condivisa, un invito ai giovani. Kiara non si ferma mai, tra musica e scuola. Ora sta studiando per diventare anche insegnante di sostegno: "ho cominciato a dare lezioni di musica a Napoli - racconta - e il contatto con gli allievi mi è entrato nel cuore da subito".

Cristina Bertolini