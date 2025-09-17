Luci e ombre per Giussano al torneo di Villasanta. Sacchi avverte: "C’è ancora tanto da lavorare"

Luci e ombre per il Giussano che nel torneo di Villasanta ha perso 68-57 contro Crema e vinto 56-46 contro Canegrate. "Contro Crema abbiamo disputato un buon primo tempo - racconta Roberto “Cico” Sacchi - poi siamo calati fisicamente e nell’intensità di gioco. Siamo stati troppo soft, subendo il loro attacco. C’è stata anche poca concentrazione. Purtroppo devo dire che non abbiamo giocato con la faccia giusta, quella che deve avere una squadra come la nostra, che punta a salvarsi e a rimanere in Serie A2". Nelle fila delle Foxes da apprezzare soprattutto le buone prestazioni di Ivana Nikolova e di Beatrice Olajide. Nella finale che metteva in palio il terzo posto, lo staff tecnico ha tenuto a riposto la regista titolare Francesca Diotti, appena rientrata da un infortunio.

"Abbiamo preferito non rischiare - dice sempre coach Sacchi -, oltre a lei sentiamo la mancanza di Laura Valli, il cambio di Nikolova e Olajide. Essendo reduce da un infortunio serio a un ginocchio, dobbiamo darle tempo prima di averla a disposizione in allenamento. Per ora stiamo avendo un grande aiuto dalle giovani, ma abbiamo la necessità di lavorare in palestra al completo. Contro Canegrate abbiamo fornito venti minuti super, andando all’intervallo sul 33-15. Purtroppo in questo momento abbiamo troppi alti e bassi, per cui nella ripresa siamo calati dal punto di vista dell’energia. Abbiamo Nikolova che sta facendo un percorso di crescita visto che prima di venire da noi era utilizzata sotto canestro mentre ora sta imparando a giocare da esterna. Szajtauer domina a rimbalzo ma non ha punti nelle mani, non possiamo chiederle di essere protagonista come realizzatrice".

Antonella Galimberti