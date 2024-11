Luci e ombre nella mente e nell’amore

I nostri antenati amavano e desideravano come noi? È possibile educare all’amore del bene e del vero, per aprirsi alla fiducia e alla speranza, mentre si sgretola il tessuto della vita sociale? Sono questi alcuni degli interrogativi che il saggista Mattia Morretta (nella foto), psichiatra, psicoterapeuta e sessuologo di Muggiò propone nella sua ultima opera “Non fu l’amore. I nuovi volti della passione“. Un invito a favore della qualità delle relazioni e alla riflessione sullo sviluppo di comportamenti e valori in tema di amore e sessualità, ma anche una critica puntuale dei modelli dominanti che sviliscono la sfera intima con narcisismo esasperato e aggressività. L’autore offre un viaggio in dieci capitoli alla luce della storia e dell’attualità su tematiche che spaziano dalle attrazioni fatali ai legami morbosi e patologici, dall’immaturità affettiva al disagio giovanile, dagli abusi alla violenza di genere. Dieci approfondimenti arricchiti da citazioni di scrittori, poeti, filosofi, psicoanalisti e antropologi. In copertina al volume, un dipinto dell’artista monzese Enrica Passoni.

"Lo scopo – spiega l’autore – è mostrare che storia, letteratura e arte aiutano a comprendere meglio l’attualità aprendo vie e prospettive di maggiore indipendenza dalle pressioni contingenti. A maggior ragione per una dimensione che è stata nel corso dei secoli ininterrottamente cantata e rappresentata in ogni forma e modalità comunicativa". Un intero capitolo è dedicato a maltrattamenti e delitti, potere, abusi, violenze e crimini nel rapporto uomo-donna, pregiudizi culturali, strategie di sopravvivenza e compensazione della disparità.

Veronica Todaro