Luca, il regista del campionato di calcio Uisp a Monza: passione e risparmi

Ha superato il mezzo secolo di onorato servizio, sia pure con diverse denominazioni. Ora si chiama campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“: dodici squadre al via e una formazione da battere, la Leoni Arcore, da due annate dominatrice della manifestazione dedicata a “Tino“ Cazzaniga, morto nel 2021 a 80 anni. Cazzaniga era stato giocatore e cofondatore della formazione dei Gentlemen Monza. Aveva poi ricoperto per una trentina d’anni ruoli dirigenziali nella Uisp. "Il mio mentore – ricorda Luca Vergani, 54enne informatico, responsabile settore calcio Uisp Monza Brianza – fu proprio Tino: 22 anni fa ero già dirigente della Leoni Arcore. Allora conobbi Tino, che mi coinvolse nella Uisp". Vergani da 15 anni è il regista della macchina organizzativa. "Essere riusciti a mantenere lo stesso numero di compagini dello scorso anno – riconosce -, lo considero un buon risultato. In Lombardia solo tre Comitati Uisp organizzano un campionato calcistico a 11: noi, Brescia e Mantova". Per tutte le compagini, in ogni caso, anche quest’anno è scattata la caccia al campo non troppo esoso. Può infatti succedere che, in un bilancio stagionale di 10mila euro, 7mila se ne vadano solo per l’affitto del campo. "Qui siamo tutti volontari, ci muove la passione. Il vero problema è trovare gli impianti, pochi e costosi".

Gianni Gresio