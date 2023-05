Il 18enne Luca Ferri miglior meccanico d’Italia per Toyota: “Innamorato dei motori fin da bambino”

Monza – È Luca Ferri, 18enne di quinta B, il più bravo meccanico italiano per le auto Toyota. Lo ha deciso il colosso giapponese, scegliendo tra i 20 studenti di tutta Italia che hanno partecipato al “Toyota skill contest“. Da anni l’Ipsia Ferrari di Monza è affiliato alla grande azienda di auto che offre corsi ad hoc per gli istituti professionali.

Come ogni grande scuderia che si rispetti, anche Luca fa parte di un team vincente: con lui, il secondo più bravo della scuola è Giovanni Ficarra. Entrambi sono stati seguiti dai docenti Emilio Ferrante (referente del Progetto Toyota) e Nuccio Truncali per la formazione teorica e Giuseppe Osso per la tecnica.

Luca si è preparato durante l’anno con i compagni di scuola, studiando la struttura dei motori, esercitandosi in autofficina anche nella simulazione di gara. Fra tutte le sezioni del corso di manutenzione, Luca è risultato il migliore arrivando così al Contest finale insieme con il suo “aiuto-meccanico“ Giovanni.

"La parte più difficile per me era la teoria – ammette Luca, fin da bambino appassionato di motori – poi, quando c’è da aprire il cofano, tutto diventa facile". Facile se si è preparati. Infatti le prove riguardano vere e proprie mansioni professionali.

Veniva richiesto ai candidati di fare il tagliando all’auto, la messa in sicurezza di un motore ibrido e la prova sul motore, ovvero la messa in fase della cinghia di distribuzione. In tutte le prove Luca è risultato il più veloce e il più preciso. Quindi ha ottenuto il primo posto in tutta Italia come meccanico singolo. Traguardo che ha permesso anche all’Ipsia di conquistare il gradino più alto del podio per i corsi di preparazione.

"Mi sono iscritto a questa scuola 5 anni fa perché sin da piccolo mi piacciono i motori e vorrei lavorare nell’officina di una grande azienda – racconta Luca soddisfatto – e ci sono riuscito". La scuola prepara davvero al lavoro. Luca ha avuto nei giorni scorsi il colloquio con l’ufficio personale di Toyota che gli ha offerto un contratto come meccanico, subito dopo la maturità. Giovanni ha già fatto il corso regionale per manutentori e ora si appresta a terminare la maturità, ma nel frattempo ha già diverse offerte.